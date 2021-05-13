Джо Байден назвал умершего сына достойным президентского кресла США

Вашингтон, 13 мая. Президент США Джо Байден считает, что его старший сын Бо, скончавшийся от рака шесть лет назад, должен был стать главой американского государства.

Американский лидер ответил журналистам из телеканала MSNBC на вопрос, что сказал бы его сын по поводу первых 100 дней работы отца в качестве президента страны.

«Он бы сказал: «Отец, посмотри на меня, запомни: домашняя база… Будь тем, кто ты есть», — сказал Байден.

Он добавил, что журналисты застают его врасплох вопросами об умершем сыне. Глава государства убежден, что его сын был достоин президентского кресла Соединенных Штатов Америки.

Бо Байден умер в 2015 году в возрасте 46 лет. Он долгое время боролся с раком мозга. Осенью 2020 года Джо Байден в ходе выступления перед сторонниками перепутал свою внучку с умершим сыном.