Жителям Подмосковья рассказали о новых способах связи со спасателями

Москва, 13 мая. «Система-112» Подмосковья пополнится новыми способами связи. Как связаться со спасателями, сообщил начальник регионального «Центра 112» Алексей Вагутович.

Жители Подмосковья смогут связаться со спасателями по единому номеру 112 через популярные мессенджеры и социальные сети WhatsApp, Telegram и «ВКонтакте». Акцент будет делаться на молодежь, передает ТАСС.

«Данное программное обеспечение (чат-бот) позволит сортировать реальные обращения о помощи от спама и рекламы. Таким образом, количество способов связи в «Системе-112» будет увеличено до шести», — отметил Вагутович.

Пока самым популярным способом связи со спасателями остается телефон. Но в современных условиях нужно ориентироваться и на молодежь, у которых может отсутствовать возможность позвонить. Новые варианты станут доступны уже в этом году.

Пользователям социальных сетей стоит быть внимательными при общении с неизвестными. Вместо предполагаемого собеседника может скрываться злоумышленник. В WhatsApp они предлагают установить «розовую тему», чтобы потом похитить личные данные граждан.