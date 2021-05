Личные вещи основателя Kenzo распродали на аукционе за 2,44 млн евро

Париж, 13 мая. Коллекция предметов искусства, принадлежавшая японскому дизайнеру и модельеру Кэндзо Такаде, была распродана на аукционе в Париже.

На торги, по данным аукционного дома Artcurial, были выставлены 550 предметов искусства и элементов интерьера основателя бренда Kenzo. Они ушли с молотка за 2,44 млн евро.

Дороже всего заплатили за портфолио Cadillac работы американского фотографа Уильяма Эгглстона. Этот лот был продан за 46,8 тысячи евро. За поднос лакированного черного дерева работы японского мастера Кацу Хаманаки отдали 42,9 тысячи евро. За сделанную в Китае в период правления Хань деревянную лошадь — 41,6 тысячи евро.

Кэндзо Такада умер в возрасте 81 года. Он скончался во Франции после заражения коронавирусом.

