Спасатели нашли трупы трех человек на месте пожара в Челябинской области

Миасс, 13 мая. Пожар в частном жилом доме в городе Миассе Челябинской области унес жизни трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС в четверг.

Пожар произошел на улице Лесопильной города Миасса. К моменту приезда сотрудников МЧС горела одна из половин дома. Ситуация осложнялась тем, что происходило плотное задымление.

«В ходе разведки звеньями газодымозащитной службы в одной из комнат были обнаружены три человека (двое мужчин и женщина) без признаков жизни», — следует из сообщения.

По имеющейся информации, возгорание могло произойти по причине несоблюдения правил пожарной безопасности при курении в состоянии алкогольного опьянения. На месте происшествия находятся специалисты отделения дознания.

Еще один пожар в деревянном доме произошел под Архангельском. В нем погибла семья с маленьким ребенком.