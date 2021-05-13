Полузащитник украинского «Шахтера» призвал Палестину к прекращению огня

Киев, 13 мая. Израильский полузащитник украинского футбольного клуба «Шахтер» Манор Соломон призвал Палестину прекратить огонь в конфликте с Израилем. Ранее палестинцы начали массовые ракетные обстрелы израильской территории, в ответ Армия обороны Израиля ударила по объектам радикалов.

«Остановите ракеты, прекратите террор. Мы вместе с Израилем», — заявил Соломон в Instagram.

Это уже не первая политическая акция спортсменов, посвященная новому витку палестино-израильского конфликта. Ранее сирийский футболист Махмуд Аль-Мавас встал на колени с руками за спиной, протестуя против действий полиции Израиля.