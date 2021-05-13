Якутские власти рассказали о планах трудоустройства безработных в 2021 году

Якутск, 13 мая. Власти Якутии намерены в этом году организовать переобучение для сотни безработных, а затем трудоустроить их. О планах рассказали в комитете республики по занятости населения.

Якутия выделила 1091 квоту для переобучения людей. При этом в приоритете будут безработные граждане для сокращения регистрируемой безработицы.

«[В рамках квоты] планируется переобучить и трудоустроить 70% безработных», — сообщили ТАСС в комитете.

Помимо безработных, пройти переобучение смогут россияне в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста, мамы с детьми до трех лет и неработающие женщины с детьми дошкольного возраста.

В конце апреля министр финансов Антон Силуанов сообщил о постепенном снижении безработицы в России.