WhatsApp уже несколько лет передает приватные данные пользователей Facebook

Москва, 13 мая. Мессенджер WhatsApp передает содержание переписок, фото, локации и данные телефонов пользователей материнской компании Facebook. С 15 мая начнут действовать новые условия.

Соцсеть будет передавать и регистрационные данные аккаунта, данные о транзакциях, о пользовании услугами, взаимодействии с другими сервисами компании, информацию о мобильных устройствах и IP-адрес, передает РИА Новости. Это необходимо для настройки качественного таргета, уверен эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.

«Пользователям нужно понимать, что приватности нет. Вся доступная информация о них попадет в FB. Это и данные их устройств, телефоны, содержание переписки и переговоров, фотографии, звонки, перемещения. Все будет проанализировано и продано рекламодателям с тем, чтобы нам попытались продать именно то, что нам якобы нужно», — заявил Бедеров.

WhatsApp уже несколько лет принадлежит Facebook, поэтому данные пользователей давно уходят на сторонний сервер. Бедеров уверен, что популярность мессенджера упадет в связи с новыми условиями.

Роскомнадзор ранее предупредил россиян о недостаточной защите персональных данных при пользовании WhatsApp. Ведомство оповестило, что мессенджер с 2014 года передает приватную информацию Facebook.