Поведение «казанского стрелка» объяснили ненавистью и стигматизацией

Москва, 13 мая. На поведение «казанского стрелка» оказали влияние системные проблемы с ранней психодиагностикой личностного развития, считает психолог Александр Асмолов.

Люди, у которых наблюдаются мозговые дисфункции не способны воспринимать юмор, иронию и многие другие вещи. Однако в случае Галявиева не меньшее значение имеют системные проблемы ранней психодиагностики личностного развития, а также превращение конфликта, стигматизации и раскачивания ненависти в норму повседневной жизни, передает «Коммерсант».

«В нашей социально-исторической ситуации развития за последние 15–17 лет образовалось невероятное явление, которое в упор не видят, но которое является одной из мощнейших предпосылок того, что мы видели с «казанским стрелком»: конфликт стал нормой поведения», – заявил Асмолов.

По мнению специалиста, самое большое влияние на развитие личности сейчас оказывают социальные и коммуникативные сети. Поэтому в этой сфере необходимо выработать механизм четкой не карательной, а гуманитарной экспертизы. Асмолов уверен, что анализ на толерантность любых публичных выступлений это ключ к предотвращению подобных инцидентов, так как неосторожные высказывания лидеров мнений сеет ненависть, взращивая таким образом новых «казанских стрелков».

Ранее Советским районным судом в городе Казань была избрана мера пресечения для Ильназа Галявиева. Устроивший стрельбу в школе на время следствия будет находиться под стражей два месяца.