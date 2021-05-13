Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
13 мая 08:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:51
Общество
Инвестор Русецкий дал рекомендации по защите сбережений от долларовой инфляции
08:49
Общество
Минприроды подсчитало российские запасы угля
08:47
Происшествия
Власти Казани рассказали о состоянии 14 пострадавших при стрельбе детей
08:32
Происшествия
Бывший генерал ФСБ назвал причины беспрепятственного пути Галявиева в школу
08:29
Общество
Британка приняла наклейку за «огромную дыру» во рту десятимесячного сына
08:25
Общество
Джо Байден назвал умершего сына достойным президентского кресла США
08:19
Общество
Жителям Подмосковья рассказали о новых способах связи со спасателями
08:17
Общество
Личные вещи основателя Kenzo распродали на аукционе за 2,44 млн евро
08:10
Происшествия
Спасатели нашли трупы трех человек на месте пожара в Челябинской области
08:05
Весь мир
Инаугурация по-угандийски: как народные гуляния и протесты захватили африканскую страну
08:00
Общество
Якутские власти рассказали о планах трудоустройства безработных в 2021 году
08:00
Весь мир
Пакистан отказался размещать базы США после вывода американских войск из Афганистана
08:00
Общество
С чего начать вести экологичный образ жизни: пять главных правил
07:59
Общество
WhatsApp уже несколько лет передает приватные данные пользователей Facebook
07:53
Общество
Поведение «казанского стрелка» объяснили ненавистью и стигматизацией
07:45
Общество
Экспозиция к 200-летию со дня рождения Достоевского будет открыта в Москве
07:43
Общество
Приморье выделило более 115 млн рублей на поддержку многодетных семей
07:21
Общество
Норкин поставил на место раскритиковавших парад Победы Майкова и Назарова
07:20
Политика
Психическое состояние Байдена вызвало вопросы у экс-генералов США
07:03
Технологии
Американские ученые придумали способ зарядки электромобилей во время движения
Все новости

Поведение «казанского стрелка» объяснили ненавистью и стигматизацией

Общество
Поведение «казанского стрелка» объяснили ненавистью и стигматизацией
Prt Scr telegram.org

Москва, 13 мая. На поведение «казанского стрелка» оказали влияние системные проблемы с ранней психодиагностикой личностного развития, считает психолог Александр Асмолов.

Люди, у которых наблюдаются мозговые дисфункции не способны воспринимать юмор, иронию и многие другие вещи. Однако в случае Галявиева не меньшее значение имеют системные проблемы ранней психодиагностики личностного развития, а также превращение конфликта, стигматизации и раскачивания ненависти в норму повседневной жизни, передает «Коммерсант».

«В нашей социально-исторической ситуации развития за последние 15–17 лет образовалось невероятное явление, которое в упор не видят, но которое является одной из мощнейших предпосылок того, что мы видели с «казанским стрелком»: конфликт стал нормой поведения», – заявил Асмолов.

По мнению специалиста, самое большое влияние на развитие личности сейчас оказывают социальные и коммуникативные сети. Поэтому в этой сфере необходимо выработать механизм четкой не карательной, а гуманитарной экспертизы. Асмолов уверен, что анализ на толерантность любых публичных выступлений это ключ к предотвращению подобных инцидентов, так как неосторожные высказывания лидеров мнений сеет ненависть, взращивая таким образом новых «казанских стрелков».

Ранее Советским районным судом в городе Казань была избрана мера пресечения для Ильназа Галявиева. Устроивший стрельбу в школе на время следствия будет находиться под стражей два месяца.

казань психология казанский стрелок
Комментировать
Самое популярное
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 277582 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Происшествия 192489 11 мая 2021
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Происшествия 182180 11 мая 2021
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Политика 137630 10 мая 2021
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Итог вояжа Блинкена в Киев: Украина уходит под управление США ради их торга с Россией
Политика 130170 11 мая 2021
Итог вояжа Блинкена в Киев: Украина уходит под управление США ради их торга с Россией
Все новости / Общество / Поведение «казанского стрелка» объяснили ненавистью и стигматизацией
Рейтинг@Mail.ru