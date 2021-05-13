Инаугурация по-угандийски: как народные гуляния и протесты захватили африканскую страну

Всеобщие выборы в Уганде 14 января 2021 года вновь открыли дорогу 76-летнему переизбранному президенту Йовери Мусевени во власть. По этому случаю глава государства намерен провести пышную церемонию инаугурации. Она должна стать самой масштабной за всю историю его правления.

Однако размах и дороговизна будущего празднования не являются показателем отсутствия внутренних и внешних проблем государства. Страна переживает трудный этап развития. Противоборство власти и оппозиции, многочисленные случаи нарушения прав человека, а также санкции со стороны Европы и США сказываются на политическом, социальном и экономическом климате.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, с какими наиболее острыми проблемами сталкивается Уганда сегодня, и сможет ли переизбранный президент найти для них универсальное решение.

Война на два фронта

Президент Уганды Йовери Мусевени не намерен делиться властью с противоборствующими ему силами. В 2020 году Уганду захватили протесты, в результате которых погибли три человека, а 38 получили ранения разной степени тяжести.

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Полиция арестовала лидера оппозиции, певца и основного конкурента Муссевени на выборах — Роберта Каягулани, более известного под сценическим псевдонимом Боби Вайн. После победы переизбранного президента в 2021 году силовые структуры вновь задержали проигравшего кандидата и посадили его под домашний арест.

Аналогичная ситуация возникла в преддверии инаугурации Мусевени. Силовики начали стягивать людей и технику к столице с целью предупреждения стихийных акций против избранного главы государства. Как и в прошлый раз, полиция усилила охрану и заблокировала дом лидера оппозиции. Ранее Вайн обвинил правительство в махинациях и мошенничестве во время выборов.

Помимо внутренней дестабилизации, Уганда подвержена внешнему давлению со стороны США и европейских стран. Стоит отметить, что ЕС пока что ограничивается угрозами в адрес руководства республики, в то время как Штаты наложили реальные ограничения на чиновников.

Поиск надежных партнеров

Утратив дипломатические контакты с Соединенными Штатами и странами Европы, которые ко всему прочему не приглашены на президентскую инаугурацию, вновь избранный лидер Уганды не отчаялся и нашел новых потенциальных союзников.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Согласно заявлению канцелярии Мусевени, на принятии присяги будут присутствовать другие 16 глав государств и делегаций. Необходимо также подчеркнуть, что каждый район Уганды должен направить 18 депутатов, которые примут участие в инаугурации в качестве гостей.

Опасения властей

Угроза срыва мероприятия, а вместе с ним и лишения возможности легитимизации власти переизбранного президента, нависла над страной. Такой комментарий дал представитель полиции Фред Энанга по этому поводу:

«Мы располагаем информацией о возможных планах Роберта Каягулани по проведению параллельной незаконной церемонии инаугурации в одном из отелей Инанги».

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В то же время пресс-секретарь главы государства Юнус Каканде предостерег оппозиционные силы от возможных провокаций:

«Те, кто планирует сорвать мероприятие, понесут наказание. Всем, кого не утраивают результаты выборов, следует подождать еще пять лет».

Уганда переживает этап экономического и политического застоя. Аналитики не ожидают радикальных преобразований в стране и скорее всего этот срок Йовери Мусевени является последним в силу его преклонного возраста. Однако возможность госпереворота и прихода оппозиционного кандидата к власти маловероятна. Это объясняется высокой ролью силовых структур и их постоянным финансированием.