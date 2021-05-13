Экспозиция к 200-летию со дня рождения Достоевского будет открыта в Москве

Москва, 13 мая. Выставку «Федор Достоевский. Сильные впечатления» откроют для посещения в помещении центрально здании Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Даля.

Как сообщается на сайте музея, выставка включает в себя пятнадцать тематических модулей, каждый из которых несет собственную содержательную и эстетическую целостность и завершенность. Экспозиция будет доступна к посещению с 13 мая по 8 сентября.

Для выставки был разработан специальный комплекс мероприятий для детей и взрослых, который включает в себя лекторий и экскурсии. Кроме того, вместе в выставкой выйдет иллюстрированный альбом «Достоевский: Человек и Вечность», в которой в полной мере изображены жизнь и творческая деятельность писателя.

Ранее в Иркутске открылась выставка редких кошек. Среди них можно найти бенгалов, экзотов, шотландских вислоухих, мейн-кунов и других необычных питомцев.