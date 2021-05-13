Норкин поставил на место раскритиковавших парад Победы Майкова и Назарова

Москва, 13 мая. Телеведущий Андрей Норкин обрушился с критикой на актеров Павла Майкова и Дмитрия Назарова, которые были недовольны празднованием Дня Победы.

Ведущий «Места встречи» в эфире своей программы публично «разнес» звезд кино. Норкин задал риторический вопрос, кто из представителей «творческой интеллигенции» лично помогает ветеранам деньгами.

Затем ведущий прошелся по актеру из культового сериала «Бригада», отметив, что ничего не знает об этом артисте. А творческая биография Майкова Норкина вовсе не впечатлила.

«Почему этот человек объясняет, что 9 Мая — это день, когда надо заткнуться? Ну и заткнулся бы. Я, кстати, не знаю, кто это такой», — сказал Норкин. «Это актер Павел Майков. Он Пчелу играл в «Бригаде», — напомнил ведущий Иван Трушкин.

Кадр из фильма «Бригада» /

Норкин поставил на место раскритиковавших парад Победы актеров и напомнил им о свободе выбора. По его мнению, никто не вправе указывать россиянам, как им отмечать 9 Мая.

«У нас тут был разговор о свободе. Вы же оставляете право за людьми, которые хотят праздновать 9 Мая, радоваться так, как они радуются?» — сказал ведущий в эфире шоу.

Майков и Назаров выступили с резкими заявлениями о Дне Победы. Звезда «Бригады», например, считает, что 9 Мая всем нужно «заткнуться», а не голосить песни и «бряцать оружием».