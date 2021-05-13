Психическое состояние Байдена вызвало вопросы у экс-генералов США

Вашингтон, 13 мая. Свыше 120 бывших генералов США усомнились в психическом и физическом здоровье президента Джо Байдена. Они подняли вопрос о прошедших выборах в стране.

Отставные генералы написали открытое письмо и заявили, что нация находится в опасности. И сейчас идет сражение за выживание США в качестве конституционной республики. Они призвали не игнорировать состояние президента.

«Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние главнокомандующего. Он должен быть способен быстро принимать точные решения в сфере национальной безопасности, включая жизнь и здоровье, где угодно, днем и ночью», — пишут экс-генералы.

Сейчас администрация США запустила полномасштабную атаку на конституционные права граждан и подписала свыше 50 исполнительных указов без какого-либо волеизъявления народа. ФБР и Верховный суд призвали действовать быстро при выявлении нарушений на выборах, заявили авторы письма.

Пользователи Сети заметили у лидера США признаки деменции. Они уверены, что Байден не сможет выдержать прямую конкуренцию с президентом РФ, а нынешняя политика Белого дома приведет к разрушению страны.