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Психическое состояние Байдена вызвало вопросы у экс-генералов США

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Психическое состояние Байдена вызвало вопросы у экс-генералов США
Global Look Press  /  Anna Moneymaker/Consolidated News Photos

Вашингтон, 13 мая. Свыше 120 бывших генералов США усомнились в психическом и физическом здоровье президента Джо Байдена. Они подняли вопрос о прошедших выборах в стране.

Отставные генералы написали открытое письмо и заявили, что нация находится в опасности. И сейчас идет сражение за выживание США в качестве конституционной республики. Они призвали не игнорировать состояние президента.

«Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние главнокомандующего. Он должен быть способен быстро принимать точные решения в сфере национальной безопасности, включая жизнь и здоровье, где угодно, днем и ночью», — пишут экс-генералы.

Сейчас администрация США запустила полномасштабную атаку на конституционные права граждан и подписала свыше 50 исполнительных указов без какого-либо волеизъявления народа. ФБР и Верховный суд призвали действовать быстро при выявлении нарушений на выборах, заявили авторы письма.

Пользователи Сети заметили у лидера США признаки деменции. Они уверены, что Байден не сможет выдержать прямую конкуренцию с президентом РФ, а нынешняя политика Белого дома приведет к разрушению страны.

здоровье байден генералы
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