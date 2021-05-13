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Американские ученые придумали способ зарядки электромобилей во время движения

Технологии
Американские ученые придумали способ зарядки электромобилей во время движения
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Вашингтон, 13 мая. Систему, которая позволит заряжать батареи электромобилей прямо на ходу во время движения, придумали ученые из Корнельского университета в США.

Для реализации технологии нужно разместить на дорогах специальные полосы со встроенными металлическими пластинами. Устройства подключаются к линии электропередач и высокочастотному инвертору автомобиля, тем самым производя зарядку батарей.

На таких полосах владельцы электрокаров смогут получать подзарядку, а система будет распознавать модель и в зависимости от данных отсылать владельцу транспортного средства счет. Потенциально на воплощение этой инициативы только в Соединенных Штатах требуется вложить несколько миллиардов долларов.

Ранее американские ученые создали нейроинтерфейс, который позволит набирать текст на компьютере силой мысли. Технологию приведут в действие при помощи имплантированного в мозг чипа, который подключен к компьютеру.

электрокар технология зарядка
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