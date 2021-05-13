Украинский аналитик Бадрак назвал рост боеспособности ВСУ «микроскопическим»

Киев, 13 мая. Правительство Незалежной не обеспечивает ни материально-правовой, ни материальной базы для роста боеспособности ВСУ. Об этом заявил украинский военный эксперт Валентин Бадрак.

Как пример, специалист привел появление закона «О территориальной обороне», которое украинское правительство принимает с опозданием на четыре-пять лет. Кроме того, нет новостей о реформации Службы Безопасности Украины. Об этом директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил в своей колонке на сайте издания LB.ua.

«По сравнению с наращиванием боевого потенциала противника это шаги пока микроскопические. Они явно несопоставимы», – пишет Бадрак.

Специалист сообщает, что в Незалежной нет прогресса по созданию «единого цифрового поля» по ведению боевых действий. Кроме того, нет никакой научно-технической деятельности по разработке принципиально новых видов оружия.

Ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил о «российских провокациях» в Черном и Азовском морях. По утверждению главкома, РФ якобы провоцирует Незалежную тем, что «перекрывает массово районы для судоходства под видом учений и проведения боевых стрельб».