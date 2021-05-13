NYT: загадочные повреждения мозга нашли у представителей США за рубежом

Вашингтон, 13 мая. Более 130 американских военных и дипломатов столкнулись с проблемами, связанными с повреждениями мозга. Об этом передает газета New York Times со ссылкой на официальные лица США.

Сначала стало известно о 60 случаях на территории Кубы и Китая. Затем повреждения мозга были выявлены у дипломатов, находившихся в Европе и странах Азии. Все пострадавшие жалуются на разные последствия повреждений. Одни сталкиваются с головными болями, вторые — с мыслями о суициде.

Подобные случаи уже происходили около пяти лет назад. Тогда Белый дом во главе с экс-президентом Дональдом Трампом пытался усилить участие Пентагона в расследовании, однако инициатива так и не получила распространение.

Сейчас делом занимаются Совет национальной безопасности и ЦРУ. Главным в расследовании назначен заместитель директора спецслужбы Дэвид Коэн.

Американские ученые ранее представили нейроинтерфейс, позволяющий набирать текст на компьютере с помощью силы мысли. Изобретение направлено на помощь людям, которые потеряли возможность двигаться.