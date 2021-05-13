Внук Чарли Чаплина посетит Международный театральный фестиваль в Приморье

Владивосток, 13 мая. Актер Джеймс Тьерре заявлен в числе подтвержденных участников Международного Тихоокеанского театрального фестиваля в Приморье, сообщает сайт регионального правительства.

Старт фестиваля в Приморье запланирован на сентябрь. Несмотря на это, подготовка к нему ведется уже сейчас. Так, в числе посетителей мероприятия, которые подтвердили свое участие, числится и внук Чарли Чаплина – Джеймс Тьерре, передает сайт Правительства Приморского края.

«Планируется, к примеру, еще выступление артистов из Вьетнама. Они покажут спектакль на воде», — заявила министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.

Недавно первый отечественный молодежный кинофестиваль «Герои большой страны» прошел в Екатеринбурге. На мероприятии было показано порядка 40 работ.