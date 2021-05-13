Свыше 60% жителей РФ считают любое инвестирование денег рискованным

Москва, 13 мая. Почти две трети россиян (62%) относят денежные инвестиции к рискованным занятиям. Такие результаты опроса приводит банк «Открытие».

Опрос проводился среди 1000 граждан в возрасте от 18 до 65 лет, которые живут в городах с населением более 100 тысяч человек. Половина респондентов согласились с тем, что для получения высоких доходов нужно инвестировать годами и использовать несколько инструментов, передает ТАСС.

Больше всего инвестиции считают рискованным занятием жители Санкт-Петербурга и Ленобласти (71%), а меньше всего на Северном Кавказе (48%) и на Урале (55%). Только 12% жителей России не связывают инвестирование с высоким риском.

Россиянам с низким уровнем дохода посоветовали отказаться от идеи инвестирования. По мнению доктора экономических наук Андрея Колганова, для получения приличных денег требуются крупные первоначальные вложения. Поэтому для малоимущих граждан «игра не стоит свеч».