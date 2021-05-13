Минсельхоз США предрек России очень высокий урожай пшеницы

Вашингтон, 13 мая. Россия в 2021-2022 сельскохозяйственном году соберет один из самых высоких урожаев пшеницы в своей истории. Таким прогнозом поделился Минсельхоз США в своем майском обзоре.

Урожай пшеницы в России, согласно американскому прогнозу, составит 85 миллионов тонн. Переходящие запасы пшеницы в РФ к концу июня 2022 года возрастут до 15,082 миллиона тонн, отметили в США.

Рекордный урожай в России, по данным Росстата, был зафиксирован в 2017 году. С российских полей тогда было собрано 86,003 миллиона тонн пшеницы. Чуть меньше получилось в 2020 году — 85,896 миллиона тонн.

Стоимость пшеницы российского производства в течение майских праздников в нынешнем году, как стало известно недавно, выросла на 2,6%–7,5%. Цена за тонну зерна составила 274 доллара.