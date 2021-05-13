Наказание за нарушение правил в сфере оборота оружия могут ужесточить

Москва, 13 мая. Депутаты Госдумы разработали поправки, согласно которым правила оборота гражданского оружия будут ужесточены. Изменения должны внести в КоАП РФ.

Инициативу направили в правительство РФ для получения отзыва. Затем ее внесут на рассмотрение в Госдуму. Так члены комитета по безопасности и противодействию коррупции предлагают дополнить статьи 20.8 и 20.12 КоАП РФ нормами, которые устанавливают более строгое наказание за утрату оружия, передает ТАСС.

Депутаты предложили увеличить срок давности привлечения к ответственности за нарушение в сфере оборота оружия до одного года. За незаконную торговлю легкой пневматики или ношение холодного оружия для самообороны хотят ввести административное наказание. Среди остальных изменений отмечены ответственность за публикацию в СМИ и Сети инструкций по изготовлению огнестрельного оружия.

О необходимости ужесточения правил оборота оружием высказался и депутат Виталий Милонов. Он предложил лишать лицензии граждан, у которых выявили алкоголизм или наркотическую зависимость.