МВД Приамурья возбудило дело на подростка за ложное сообщение о терроризме

Благовещенск, 13 мая. Правоохранительные органы завели уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Амурской области, который разместил в социальной сети сообщение об акте терроризма в одной школ.

Подростку грозит тюремный срок от трех до пяти лет. Ему предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Об этом сообщили в МВД России по Амурской области.

Недавно мэр Благовещенска Олег Имамеев объявил о чрезвычайной ситуации в городской школе №27. Градоначальник заявил, что на месте работают экстренные службы и призвал не разводить панику.