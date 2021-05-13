Опрос: свыше 40% жителей РФ работают сверхурочно

Москва, 13 мая. Жители России иногда вынуждены перерабатывать. 47% сотрудников признались, что трудятся сверхурочно, выяснили аналитики "Битрикс24".

Остальная доля респондентов (53%) сообщили, что не перерабатывают. Среди всех опрошенных 65% допускают сверхурочный труд, если компания находится в сложной экономической ситуации, передает RT.

Сейчас трудятся в офисе 44% опрошенных, еще 30% перешли на частичный дистанционный режим, а 26% работают из дома постоянно. Подавляющее большинство россиян (84%) считают, что удаленные сотрудники могут ненадолго отвлекаться на личные дела.

После окончания пандемии коронавируса почти 60% россиян хотят сохранить удаленный формат работы. Многие будут выбирать в будущем те должности, где есть возможность иногда работать из дома.