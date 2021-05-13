Российские ученые разработали бюджетный катализатор для очистки воздуха

Томск, 13 мая. Бюджетный катализатор, который будет способствовать нейтрализации опасных выхлопных газов автомобиля, разработали специалисты Томского университета.

Данную разработку также можно применять для очистки промышленных выбросов, загрязняющих атмосферу. Об этом сообщается на сайте Томского университета.

Специалистам удалось избежать использования дорогостоящих материалов — платины, золота и палладия. Ученые разработали вещество на основе оксида кремния с упорядоченной структурой. К тому же этот материал обладает свойствами сорбента. Он прекрасно очищает воздух от летучих соединений.

Ранее американские ученые штата Иллинойс разработала уникальный беспроводной мозговой имплантат. С его помощью можно контролировать поведение животных.