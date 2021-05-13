Семь тысяч тонн космического мусора могут угрожать действующим аппаратам

Москва, 13 мая. Космические аппараты общей массой три тонны и семь тонн мусора находятся на орбите Земли. Об этом заявил начальник информационно-аналитического центра АО «ЦНИИмаш» Игорь Бакарас.

Мусор в космосе представляет собой все искусственно произведенные объекты, которые уже никогда не смогут быть полезными, передает ТАСС. Эти фрагменты могут быть опасны для действующих космических аппаратов, а также для жителей Земли. Мусор может упасть на населенные пункты на планете.

«По разным оценкам, в настоящее время на околоземных орбитах находятся около семь тыс. тонн космического мусора и три тыс. тонн действующих космических аппаратов, включая Международную космическую станцию», — заявил Бакарас.

Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров ранее сообщил, что в 2023 году будет готов первый российский робот «Теледроид». Он будет напоминать человека без ног и примет участие в работах в открытом космосе.