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Sony анонсировала релиз 25 новых игр для PlayStation 5

Общество
Sony анонсировала релиз 25 новых игр для PlayStation 5
Prt Scr youtube.com  /  PlayStation

Токио, 13 мая. Внутренние студии компании Sony планируют выпуск более 25 новых компьютерных игр разных жанров и масштабов для консоли Playstation 5.

Стадия разработки новых проектов не уточняется. Однако глава PlayStation Studios Герман Хульст сообщил, что почти половина новых игр относятся к новым франшизам.

Ранее Sony сообщала о производстве Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7. Помимо этого, к выходу готовится новая часть God of War и проекты начинающих студий Haven и Firewalk.

Недавно появились подробности выхода новой игры серии Battlefield. По словам генерального директора EA Эндрю Уилсона, игра выйдет не только на PC, но и на консолях PlayStation 4 и Xbox One.

sony playstation герман хульст
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