Американские ученые создали нейроинтерфейс для набора текста силой мысли

Вашингтон, 13 мая. Набор текста на компьютере силой мысли стал возможен благодаря созданному американскими учеными нейроинтерфейсу. Об этом сообщает издание Nature.

Данное изобретение сможет помочь потерявшим возможность двигаться людям в том случае, если они могут мысленно повторить привычные манипуляции. Технологию приведут в действие при помощи имплантированного в мозг чипа, который подключен к компьютеру.

Человек, использующий нейроинтерфейс, должен мысленно нарисовать на листке бумаги буквы, а компьютер считает полученные сигналы и распознает знаки, переводя их на печать. Отмечается, что точность передачи текста очень высока и достигает более 99% в автономном режиме с универсальной автозаменой.

Ранее российские эксперты по искусственному интеллекту рассказали, как работает нейросеть по распознанию лиц террористов. По словам специалистов, применять технологию для выявления преступников можно — но это может повлечь за собой ошибки.