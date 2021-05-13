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Американские ученые создали нейроинтерфейс для набора текста силой мысли

Технологии
Американские ученые создали нейроинтерфейс для набора текста силой мысли
pixabay.com  /  geralt

Вашингтон, 13 мая. Набор текста на компьютере силой мысли стал возможен благодаря созданному американскими учеными нейроинтерфейсу. Об этом сообщает издание Nature.

Данное изобретение сможет помочь потерявшим возможность двигаться людям в том случае, если они могут мысленно повторить привычные манипуляции. Технологию приведут в действие при помощи имплантированного в мозг чипа, который подключен к компьютеру.

Человек, использующий нейроинтерфейс, должен мысленно нарисовать на листке бумаги буквы, а компьютер считает полученные сигналы и распознает знаки, переводя их на печать. Отмечается, что точность передачи текста очень высока и достигает более 99% в автономном режиме с универсальной автозаменой.

Ранее российские эксперты по искусственному интеллекту рассказали, как работает нейросеть по распознанию лиц террористов. По словам специалистов, применять технологию для выявления преступников можно — но это может повлечь за собой ошибки.

мозг чип нейроинтерфейс
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