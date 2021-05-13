Отец насильно удерживал свою дочь в ванне с кипящей водой в Ливии

Адждабия, 13 мая. Трехлетняя девочка погибла после того, как отец заставил ее сидеть в ванне с кипятком более часа. Таким образом мужчина хотел вылечить диарею у ребенка, пишет Metro.

Инцидент произошел в городе Адждабия. Сначала отец избил ребенка веревкой, а потом силой заставил ее сидеть в ванне с кипятком. Позже девочку госпитализировали, однако от большого количества ожогов она скончалась. Мужчина заявил, трехлетний ребенок сам опрокинул на себя кипяток по случайности.

Правоохранительные органы рассказали, что отец погибшей девочки имел наркотическую зависимость. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Недавно в Ленинградской области двое детей серьезно пострадали в ходе пожара. Медики диагностировали у пострадавших ожоги второй степени.