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Продажи легковых автомобилей в РФ увеличились почти в четыре раза

Общество
Продажи легковых автомобилей в РФ увеличились почти в четыре раза
wikipedia.org  /  Andrej Kuźniečyk / CC BY-SA 3.0

Москва, 13 мая. Продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в РФ увеличились в апреле почти вчетверо относительно прошлого года. За прошлый месяц было реализовано 151,9 тысячи машин.

Всего с начала года продажи легковых автомобилей в России составили 515 934 единиц. Это на 24,3% больше, чем годом ранее, пояснил председатель комитета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Томас Штэрцель.

Аналитики связывают такую динамику с результатами «черного апреля» 2020 года, когда рынок потерпел большие потери из-за пандемии COVID-19. Ожидается, что российский авторынок по итогам текущего года вырастет на 2,1 процента.

Самые высокие продажи продемонстрировал АвтоВАЗ, который за апрель реализовал 37 931 автомобилей Lada. Следом идет KIA, замыкает тройку Hyundai. В первую пятерку вошли Renault и Skoda.

Продажи китайского кроссовера Chery Tiggo на территории России выросли на 79% за последний год. Ключевой спрос пришелся на модель Chery Tiggo 7 Pro.

lada авто авторынок
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