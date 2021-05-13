Жительница Украины рассказала, почему ей стыдно за ее страну

Киев, 13 мая. Мать двоих детей из Донецкой области записала видеообращение к своим согражданам, в котором объяснила, почему ей стыдно за современную Украину.

Записать видео с обращением к украинцам в TikTok девушку вынудил случай, который произошел с ее ребенком в детском саду. Однажды вернувшись домой, ребенок рассказал о словах воспитательницы, которая «учила» воспитанников, что Украина ведет войну с Россией.

«Я из Украины, Донецкая область, Мариуполь, и я ненавижу разговаривать на политические темы. Но когда мой старший ребенок приходит из садика и говорит, что у нас война с Россией, мне хочется удавить всех воспитателей, которые только об этом и говорят», — подчеркнула украинка.

По ее словам, если бы Россия действительно воевала с Украиной, она бы уже захватила Киев.

«Если Россия захочет захватить Украину она это сделает очень быстро. Украинские войска по сравнению с российскими это просто соска-пустышка, и многие там об этом знают. Все эти новые истории — украинцы вырыли море, — они смешны», — добавила жительница Мариуполя.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Подводя итог, девушка подчеркнула, что если ее дети когда-нибудь вернутся со школы с двойкой по истории, ругать их не будут.

«И мне стыдно за Украину», — резюмировала она.

Пользователи соцсети разделили мнение украинки, посчитав ее поступок смелым. «Молодец!»; «Больше бы таких»; «Эта девушка достойна уважения!»; «Смелый поступок», — пишут они в комментариях.

В начале апреля бежавшая в ЕС украинка высказалась о несладком будущем для страны. Маргарита Водецкая, автор книги «Покидая страну 404», хотела сохранить за собой право высказывать свои мысли свободно, без опасений за свою безопасность. Однако она вынуждена использовать псевдоним, поскольку на Украине остались ее пожилые родственники.