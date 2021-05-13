Темнокожий американец по ошибке отбыл 43 года в тюрьме

Канзас-Сити, 13 мая. Жителя Канзас-Сити Кевина Стрикленда в 1978 году приговорили к пожизненному заключению за преступление, которого он не совершал. Об этом сообщило издание New York Post.

Афроамериканец отсидел в тюрьме 43 года, пересмотр его дела начался после публикации в газете, в которой двое мужчин признали вину в убийствах. Именно за них осудили 18-летнего Кевина Стрикленда.

Прокуроры потребовали незамедлительно освободить американца из-под стражи. Доказательная база строится на показаниях свидетелей и отсутствии отпечатков пальцев на оружии. Стрикленд может стать жителем Миссури, который дольше всех пробыл в тюрьме по ошибочному обвинению в истории штата.

Несправедливо осужденная Мария Бутина ранее выпустила книгу «Тюремный дневник», где рассказала о пытках в американской тюрьме. Россиянке не давали спать, раздевали, досматривали по пять раз в день и держали в одиночной камере в течение четырех месяцев.