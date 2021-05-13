Конфликт в Красноярском крае привел к гибели двух человек

Колмогорово, 13 мая. Стрельба произошла на заимке недалеко от села Колмогорово в Красноярском крае. В результате инцидента погибло два человека.

Хозяин заимки был убит одним из жителей села 9 мая. Его родственница позвонила друзьям и рассказала о происшествии. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Вооруженный мужчина со своим братом решили проверить информацию и поехали на заимку. На месте происшествия они обнаружили тело убитого. Работник начал стрелять по ним и был убит ответным огнем.

Правоохранительные органы проводят проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства конфликта. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Недавно в Королеве восемь человек открыли стрельбу в кафе «Кавказская кухня». В результате применения огнестрельного оружия были ранены три человека. Злоумышленникам удалось скрыться с места преступления.