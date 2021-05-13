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Ученые США оценили влияние коронавируса на потенцию у мужчин

Общество
Ученые США оценили влияние коронавируса на потенцию у мужчин
https://pixabay.com  /  sasint

Майами, 13 мая. Коронавирус может долгое время после выздоровления находиться в тканях полового члена. Это может привести к эректильной дисфункции, сообщили ученые США.

Последствием COVID-19 может стать дисфункция эндотелия, при котором работа мелких кровеносных сосудов нарушается и они перестают питать ткани. Ученые проверили мужчин, у которых не было проблем с потенцией до инфекции. После болезни они собрали образцы ткани полового члена.

Мужчины перенесли коронавирус около полугода назад и пожаловались на эректильную дисфункцию. Ученые исследовали ткани у других мужчин, которые не болели COVID-19. Признаки нарушения эндотелия были только у инфицированных.

«Это говорит о том, что мужчины, у которых развивается инфекция COVID-19, должны знать, что эректильная дисфункция может быть неблагоприятным эффектом вируса», — отметили ученые.

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук видит «врагов» мужского здоровья и среди продуктов питания. Желающим избежать проблем с потенцией советуют отказаться от частого употребления кофе, мяты и пива.

здоровье потенция коронавирус
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