Американцы потребовали уволить главного эпидемиолога США Фаучи

Республиканцы предлагают принять законопроект об увольнении ведущего эпидемиолога США Энтони Фаучи на фоне растущего недовольства медицинскими чиновниками Джо Байдена.

На фоне роста недовольства работой чиновников здравоохранения, назначенных президентом США Джо Байденом, внутри Республиканской партии, так и за ее пределами, группа парламентариев внесет законопроект об увольнении Фаучи.

Конгрессмен Уоррен Дэвидсон, штат Огайо, является одним из авторов законопроекта под названием «Некомпетентность Фаучи требует немедленного увольнения», передает Fox News.

«Немногие люди сильнее заслуживают увольнения», — заявил Дэвидсон в эфире телеканала, подчеркнув, что работа Фаучи «противоречит истине и национальным интересам».

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Если документ будет принят, Фаучи лишится должности директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), которую он занимает с 1984 года. Однако американские СМИ обращают внимание, что у законопроекта Дэвидсона почти наверняка нет шансов стать законом. Даже если бы демократы в Конгрессе поддержали его, и документ прошел бы через Палату представителей и Сенат, Байден, скорее всего, наложил бы вето на законопроект.

Документ Дэвидсона отражает более широкое разочарование, растущее в отношении Фаучи, Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и других чиновников здравоохранения администрации Байдена. Сенатор Сьюзен Коллинз, штат Род-Мэн, одна из самых умеренных республиканцев в Конгрессе, во вторник во время слушаний набросилась с критикой на директора CDC Рошель Валенски, заявив, что потеряла уважение к агентству.

«Раньше я очень уважала рекомендации CDC. Я всегда считала CDC золотым стандартом. Больше я этого не вижу, — заявила Коллинз. — Противоречивые, сбивающие с толку рекомендации вашего агентства подорвали доверие общества и противоречат научным рекомендациям многих экспертов».

Global Look Press / Amr Alfiky - Pool via CNP

Между тем, сам Байден также подвергся критике из-за того, что в большинстве случаев продолжает носить маску, несмотря на то, что он вакцинирован, и большинство его окружения вакцинированы. Критики говорят, что, надевая маску, президент посылает сигнал о том, что вакцинация необязательно приносит пользу и, следовательно, потенциально увеличивает сомнения в отношении препаратов.

Ранее ФАН опубликовал журналистское расследование «Биология войны»: создатель коронавируса может быть «главным борцом с COVID-19 в США». Выяснилось, что Фаучи мог быть связан с лабораториями, которые занимаются разработкой вирусов.