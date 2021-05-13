Трамп раскритиковал политику Байдена во время топливного кризиса в США

Вашингтон, 13 мая. СМИ в условиях топливного кризиса устроили бы Дональду Трампу на посту президента США «национальную расправу». Действующего же главу государства Джо Байдена эта участь миновала.

Бывший хозяин Белого дома раскритиковал политику своего преемника и его администрации, которые не справляются с проблемой нехватки топлива в стране. Причиной дефицита стала остановка работы компании Colonial Pipeline, которая подверглась кибератаке, сообщила пресс-служба экс-президента, передает ТАСС.

«Джо Байден сделал [своего сына] Хантера ответственным за нашу энергетику со всем его опытом в Burisma? Даже министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм растерялась», — говорится в сообщении.

Штат Северная Каролина ранее остался без 65% заправок. Перебои с топливом наблюдаются также в Джорджии, Южной Каролине и Вирджинии.