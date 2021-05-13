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Джоли призналась в отсутствии любовников после разрыва с Питтом

  /   Обновлено: 13 мая 2021 05:05
Шоу-бизнес
Джоли призналась в отсутствии любовников после разрыва с Питтом
Кадр из фильма «Мистер и миссис Смит»  /  PD

Лос-Анджелес, 13 мая. Голливудская актриса Анджелина Джоли не завела себе ни одного любовника после расставания с Брэдом Питтом. В этом она призналась в интервью изданию E! News Daily Pop.

Разрыв Джоли и Питта произошел в 2016 году. С тех пор папарацци ни разу не засняли актрису в компании мужчины. Кинозвезда подтвердила, что все эти годы у нее не было любовных интрижек. Отсутствие романов она объяснила чрезмерной требовательностью к мужчинам.

«Наверное, у меня просто очень длинный список с разными «нет». Я уже долгое время одна», — подчеркнула актриса.

Джоли призналась в отсутствии любовников после разрыва с Питтом
Кадр из фильма «Турист»  / 

Жизнь исполнительницы роли Малефисенты протекает в окружении трех родных и трех приемных детей. Джоли считает, что с этой «командой» ей очень повезло.

«У меня шестеро очень способных детей. Конечно, когда я просыпаюсь, то должна убедиться, что они физически и морально чувствуют себя хорошо. Но, честно говоря, несколько лет назад все изменилось, и уже они думают о том, чтобы с их мамой было все в порядке», — заявила кинозвезда.

Анджелина Джоли недавно рассказала о пережитой утрате близкого человека и дала рекомендации, как справиться с болью. Столкнувшимся с горем она посоветовала попытаться «заново открыть в себе силу».

актриса джоли питт
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