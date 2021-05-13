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Было безумное время: Филипп Киркоров решил перестать материться

  /   Обновлено: 13 мая 2021 04:55
Шоу-бизнес
Было безумное время: Филипп Киркоров решил перестать материться
Pr Scr youtube.com  /  ЯНА ЧУ

Москва, 13 мая. Поп-король российской сцены Филипп Киркоров признался, что теперь старается следить за своей речью, чтобы его дети могли им гордиться.

Певец в преддверии Евровидения-2021 пришел на интервью к Яне Чуриковой для ее YouTube-канала в компании Наташи Гордиенко, которая на конкурсе будет представлять Молдавию. Во время разговора он вспомнил, что сотрудничать с Наташей мог еще много лет назад, но тогда у него были другие проблемы.

«Я снимался в кино, потому что понял, мне пока нечего сказать людям… У меня была «розовая кофточка», — напомнил артист о громком скандале с журналисткой. — Разные случались периоды в моей жизни… Было безумное время, когда, как сказала бы мама, я катился по наклонной плоскости. И все в моей судьбе шло».

Тут Киркоров запнулся, подбирая слова. Чурикова поспешила успокоить своего гостя, отметив, что на YouTube можно и не ограничивать себя в выражениях.

«Я не могу. У меня детки. Сам говорю им постоянно: «Ругаться — плохо». Они потом вырастут и скажут: «Пап, а ты вот в разговоре с Яной сказал то и то», — возразил Киркоров.

Было безумное время: Филипп Киркоров решил перестать материться
Pr Scr youtube.com  / ЯНА ЧУ

Артист, несмотря на плотный рабочий график, уделяет все свое внимание сыну Мартину и дочери Алле-Виктории. Недавно Киркоров признался, что с детства не любит темноту в прямом и переносном смысле. Когда он был ребенком, у него всегда стоял у кровати светильник. Даже сейчас он засыпает под телевизор. Эту фобию перенял и сын Киркорова. По словам певца, восьмилетний Мартин спит с ночным фонариком.

киркоров чурикова евровидение-2021 гордиенко
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