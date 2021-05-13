Программист Кашкин назвал способ проверить исправность флешки

Москва, 13 мая. Проверить исправность флешки можно с помощью нескольких компьютеров. Если информация на ней не отображается, то речь идет о поломке носителя.

Иногда после подключения флешки к компьютеру на ней не отображается часть или все данные полностью. В таком случае важно отказаться от удаления или копирования данных, так как это может окончательно вывести флешку из строя, пояснил в беседе с «Прайм» доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

Для проверки исправности флешки необходимо подключить ее к другому компьютеру. Если ситуация не изменится, то речь идет о поломке самого носителя. Сохранить данные или перенести на другое устройство можно с помощью специальных программ. Среди них программист назвал R-Studio, Starus Partition Recovery или Unformat.

«Функционал в таких программах похожий: находите флешку в списке устройств в самом приложении, запускаете анализ носителя и после этого восстанавливаете появившееся данные», — пояснил он.

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