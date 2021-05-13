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15 мая 05:57
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новостей
05:52
Шоу-бизнес
В Сети появился тизер «Монстров на каникулах — 4»
05:52
Общество
Принц Чарльз не отвечает на вопросы о принце Гарри после его скандального интервью
05:50
Технологии
Россиянам объяснили, почему «залипать» в телефон опасно для здоровья
05:50
Общество
В пришельцев тоже верят: украинцы обсудили слова жены Зеленского о Донбассе
05:49
Общество
Кровотечение из носа может указывать на серьезные болезни
05:48
Общество
Дед Мороз прибыл в Кингисеппский район с официальным визитом
05:48
Шоу-бизнес
Лили Джеймс без лифчика перевоплотилась в безрассудную Пэм Андерсон 
05:47
Происшествия
Петербуржцу дали «условку» за избиение друга шваброй
05:39
Общество
Иммунолог перечислил опасные свойства индийского штамма коронавируса
05:30
Наука
Американский нейробиолог выдвинул новую гипотезу о предназначении снов
05:29
Общество
Сахалинские власти усилили защиту уникальных природных объектов на Кунашире
05:09
Общество
Как умение свиней дышать через задницу поможет спасать больных COVID-19 от смерти 
05:09
Общество
Эмили Ратаковски похвасталась фигурой в черном платье с открытой спиной
05:08
Политика
Байден отменил сразу семь президентских указов Трампа
05:07
Общество
Экс-тренер российской сборной по футболу Гус Хиддинк переболел COVID-19
05:07
Общество
Сексолог составила топ-5 признаков изменника
05:00
Политика
Безпалько назвал логичным включение США и Чехии в список недружественных России стран
04:52
Политика
Госдеп США озвучил ожидания от предстоящей встречи Лаврова и Блинкена
04:51
Экономика
Российский финансист предупредил о повышении долларовой инфляции
04:48
Происшествия
Десять человек пострадали в страшном ДТП под Красноярском
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Депутат Милонов назвал факторы для отзыва лицензии на оружие

Общество
Депутат Милонов назвал факторы для отзыва лицензии на оружие
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 13 мая. Владельцы лицензии на оружие должны проверяться у психолога и психиатра. При обнаружении алкоголизма или наркомании такого права нужно лишать, считает депутат Виталий Милонов.

Желающий получить лицензию должен лично посетить «официального» специалиста, который подпишется о проверке гражданина. Затем необходимы регулярные визиты к врачам. Так как за пять лет человек может сойти с ума, передает слова депутата РИА Новости.

«Любое наличие запрещенных веществ в крови человека — признаки того, что он употреблял хоть какие-то наркотики. Это красный цвет — лицензия моментально отнимается. Лицензия на оружие и наркотические вещества несовместимы», — заявил Милонов.

«Черную метку» должны выписывать и алкоголикам. Разрешение на владение оружием не должны выдавать 18-летним молодым людям. Минимальным возрастом для выдачи оружий Милонов предлагает сделать 21 год.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила ввести характеристику с места учебы или работы. Ее должны предоставлять те, кто хочет получить лицензию на оружие.

милонов оружие лицензия
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