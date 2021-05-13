Депутат Милонов назвал факторы для отзыва лицензии на оружие

Москва, 13 мая. Владельцы лицензии на оружие должны проверяться у психолога и психиатра. При обнаружении алкоголизма или наркомании такого права нужно лишать, считает депутат Виталий Милонов.

Желающий получить лицензию должен лично посетить «официального» специалиста, который подпишется о проверке гражданина. Затем необходимы регулярные визиты к врачам. Так как за пять лет человек может сойти с ума, передает слова депутата РИА Новости.

«Любое наличие запрещенных веществ в крови человека — признаки того, что он употреблял хоть какие-то наркотики. Это красный цвет — лицензия моментально отнимается. Лицензия на оружие и наркотические вещества несовместимы», — заявил Милонов.

«Черную метку» должны выписывать и алкоголикам. Разрешение на владение оружием не должны выдавать 18-летним молодым людям. Минимальным возрастом для выдачи оружий Милонов предлагает сделать 21 год.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила ввести характеристику с места учебы или работы. Ее должны предоставлять те, кто хочет получить лицензию на оружие.