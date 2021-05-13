Нутрициолог Белоусова определила безопасную продолжительность диеты

Москва, 13 мая. Длительность диеты зависит от ее целей, строгости и состояния здоровья человека. Об этом заявила врач-диетолог, нутрициолог, член национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова.

Жесткую диету продолжительностью до восьми месяцев может назначить врач перед операцией, но прибегать к этому без консультации со специалистом нельзя, передает радио Sputnik. Самостоятельно решиться можно лишь на кратковременное ограничение в еде.

«Нужно подбирать себе диету комфортную, с которой мы потом будем переходить на рациональное питание, которое не будет для нас неприятным, и это будет на всю жизнь. За две-три недели происходит переключение пищевых привычек», — отметила врач.

Интерес людей к теме диет за последние несколько лет несколько снизился. Наименее актуальным этот вопрос становится перед новогодними праздниками.