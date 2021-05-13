Подросток угрожал последовать примеру казанского стрелка в Благовещенске

Благовещенск, 13 мая. Несовершеннолетний житель Амурской области угрожал повторить стрельбу в казанской школе в Благовещенске. О своих намерениях он заявил в социальных сетях.

Согласно информации СМИ, 17-летний молодой человек в одном из Telegram-чатов прокомментировал новость о трагедии в Казани. Он написал, что «завтра в 27-й школе Благовещенска сделает то же самое».

Сотрудники полиции оперативно отреагировали на информацию. В указанную школу поступил сигнал о возможной чрезвычайной ситуации, в связи с чем дети были отправлены домой. Как сообщают СМИ, правоохранители уже задержали 17-летнего подростка для выяснения обстоятельств. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

О возможной чрезвычайной ситуации в школе №27 Благовещенска ранее сообщил мэр города Олег Имамеев. Он написал, что занятия в учебном заведении отменены, там проводится проверка.