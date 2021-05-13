Количество погибших от израильских ударов по сектору Газа возросло до 67

Рамалла, 13 мая. Среди погибших от ударов Израиля по сектору 17 детей. Вместе с тем ранения различной степени тяжести получили 388 человек. Об этом сообщило министерство здравоохранения Палестины.

По данным ведомства, из 388 человек пострадали 115 детей и 50 женщин. В ответ на израильские удары Палестина выпустила по территории еврейского государства более тысячи ракет.

Ранее появилась информация об уничтожении одного из объекта инфраструктуры ХАМАС. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в уничтоженном здании располагалась центр передачи военно-тактической информации палестинской группировки.