Российские инженеры придумали проект робота для подвоза боеприпасов танкам

Санкт-Петербург, 13 мая. Робота, который способен подвозить боеприпасы танкам на передовой, придумали специалисты Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева.

Беспилотный аппарат будет сконструирован на базе одного из самых массовых тягачей в российской армии — МТ-ЛБ, который также известен как «Мотолыга». Об этом можно судить по данным документа, который опубликован на сайте Роспатента.

Беспилотная вспомогательная боевая машина будет представлять собой удлиненную версию тягача МТ-ЛБ, в грузовом отсеке которого будет располагаться механизм для подачи снарядов и патронов. Управление роботом можно осуществлять дистанционно, на расстоянии до 5 километров.

Технический проект уникален тем, что не имеет аналогов в мире. Подобную технику, на сегодняшний день, могут использовать только для пополнения боекомплекта самоходных артиллерийских установок.

Ранее исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров заявил, что первый российский робот «Теледроид», предназначенный для работы в космосе, будет готов к 2023 году. Сообщается, что это будет потомок робота «Федора» — «робот-Леонов».