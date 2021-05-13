Джо Байден подписал указ об укреплении кибербезопасности в США

Вашингтон, 13 мая. Указ об усилении мер в сфере кибербезопасности, касающийся госучреждений и госзакупок, подписал президент США Джо Байден.

Принятое постановление предусматривает внедрение известных инструментов: двухступенчатой аутентификации, шифрования, контроля за входом в систему и т.п. Все это предстоит реализовать «за короткое время». Об этом заявила представитель администрации США.

«Мы идентифицировали небольшое количество средств киберзащиты, которые имеют серьезное влияние. Если их реализовать, они затруднят противникам компрометацию сетей и работу во взломанных сетях», – подчеркнула представитель администрации.

Кроме того, власти планируют создать государственно-частный совещательный орган, члены которого будут принимать на рассмотрение инциденты с прорывом киберзащиты. По словам представителя администрации, это лишь «первый из целого ряда амбициозных шагов».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на очередном брифинге сообщила, что Джо Байден в течение нескольких недель представит кандидатуру посла в Израиле. По словам чиновницы, вопрос сейчас находится на стадии обсуждения.