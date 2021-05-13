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Опрос ВЦИОМ выявил отношения россиян к общественным организациям

Общество
Опрос ВЦИОМ выявил отношения россиян к общественным организациям
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Москва, 13 мая. Треть россиян уверены, что деятельность общественных организаций приносит пользу, а 62% считают, что их работа повышает уровень доверия между людьми.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Кроме того, 13% жителей России считают, что от общественных организаций нет никакой пользы. В свою очередь около половины опрошенных (49%) ничего не знают о деятельности общественников, передает РИА Новости.

«Чаще других уверены в пользе общественных организаций наши соотечественники 35-44 лет (51%), 60 лет и старше (46%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (48%), а также граждане с высшим и неполным высшим образованием (44%)», – сказано в результатах опроса.

Опрос также показал, что более половины (85%) уверены, что государство должно оказывать поддержку волонтерам и активистам-общественникам, в то время как 8% россиян выразили обратное мнение. При этом каждый четвертый опрошенный респондент заявил, что участвовал в благотворительности в последние четыре-пять лет.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, как граждане Российской Федерации относятся к спам-рекламе. Согласно результатам исследования, самым частым предметом навязчивой рекламы стали банковские услуги.

вциом опрос общественные-организации
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