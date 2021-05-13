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США нацелены на сотрудничество с Россией в рамках Арктического совета

Политика
США нацелены на сотрудничество с Россией в рамках Арктического совета
pixabay.com

Вашингтон, 13 мая. Намерения американской стороны по укреплению конструктивного сотрудничества с РФ в Арктическом совете (АС) связаны, в том числе, с будущей встречей в Рейкъявике по этому вопросу.

Координатор Госдепартамента по Арктике Джим Дехарт заявил, что предстоящее совещание в столице Исландии будет способствовать процессу дальнейшего взаимодействия России и США по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития приполярных районов.

Сотрудник американского внешнеполитического ведомства сообщил, что в Рейкьявике АС может огласить общие стратегические цели своей деятельности на следующие десять лет.

«Полагаю, будет важным, чтобы Россия как председатель совета сохраняла внимание ко всему арктическому региону на благо всего региона», — заявил Дехарт.

Международное сообщество отметит День климата 15 мая. Праздник не занесен в официальный реестр праздничных дат, однако это не делает его менее значимым.

россия сша госдепартамент Арктический совет дехарт
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