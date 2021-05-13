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Названа причина, почему актеры «Квартала 95» не шутят о Зеленском

Общество
Названа причина, почему актеры «Квартала 95» не шутят о Зеленском
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 13 мая. Актеры юмористического шоу «Квартал 95» сегодня воспринимаются как «друзья» президента Украины Владимира Зеленского, отчего им бывает некомфортно.

Об этом замглавы офиса президента Незалежной, главный сценарист сериала «Слуга народа» Юрий Костюк сообщил в интервью местным СМИ. Представитель Зеленского ответил на вопрос, почему сегодня артисты «Квартала 95», основанного когда-то нынешним президентом, не шутят о Зеленском. По словам Костюка, после избрания их коллеги главой страны артистам стало сложнее в плане творчества.

«Когда начинаешь критиковать президента, это странно, потому что у тебя есть его телефон, ты можешь набрать и все ему сказать, зачем через сцену это делать. Это была сатира. И теперь ее стало меньше», — сообщил Костюк.

Он также посетовал, что сегодня на Украине актеры «Квартала 95» воспринимаются «близкими друзьями» президента, что «в каких-то вещах» составляет для них дискомфорт.

Студию «Квартал 95», производящую фильмы, сериалы и юмористическое шоу, основал Зеленский. Из бизнеса он вышел после избрания на пост президента страны.

В начале апреля актер и один из руководителей «Квартала 95» Олег Кошевой заявил, что студия ждет Зеленского обратно, когда истечет срок его полномочий. По его словам, они сохранили с главой государства хорошие отношения, поэтому он смело уступит ему кресло худрука. Кошевой также добавил, что студия много потеряла после ухода своего основателя в политику.

украина зеленский костюк квартал 95
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