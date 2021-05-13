Автолюбителям перечислили опасные схемы мошенничества в автосервисах

Москва, 13 мая. Оказание ненужных услуг, а также использование в ремонте сломавшихся деталей, автоэксперт Егор Васильев назвал самыми опасными мошенническими схемами в автомастерских.

Сотрудники автосервисов, пользуясь тем, что некоторые водители не разбираются в устройстве машины, назначают клиентам ненужный ремонт запчастей. Также, недобросовестные мастера, после проведенных работ, могут выдавать неоригинальные и подержанные запчасти за новые, передает агентство «Прайм».

Кроме того, гораздо более опасно, когда в автосервисе восстанавливают сломавшуюся деталь или используют относительно целые запчасти, оставшиеся от предыдущего ремонта. В этом случае водитель рискует потерять не только деньги, но и жизнь, так как деталь может сломаться во время движения автомобиля.

Ранее автоэксперт Михаил Колодочкин рассказал, как выявить так называемое скручивание пробега во время покупки подержанной машины. По словам специалиста, нужно понимать, сколько машина может проехать за определенный промежуток времени.