Программу туристического кешбэка для детей хотят продлить

Москва, 13 мая. Проект программы туристического кешбэка для детей появился на портале нормативных правовых актов. Ростуризм предлагает продлить возможность поездки до 15 сентября 2021 года.

Отправить ребенка в детский лагерь можно с момента старта программы с возможностью вернуться до 15 сентября текущего года. Весь летний период будет охвачен, уточнили в Ростуризме. За отдых предлагается возмещать 50% от стоимости поездки, но не больше 20 тысяч рублей.

Программа должна стартовать до конца мая. Правительство РФ рассмотрит вопросы о выделении Ростуризму средств на господдержку туроператоров и реализацию программы кешбэка для детей. Эти пункты уже внесены на повестку заседания.

Программу туристического кешбэка для взрослого населения страны уже продлили до конца 2021 года. Уже около миллиона путешественников смогли вернуть порядка 4 млрд рублей, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.