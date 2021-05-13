Военные сирены впервые сработали на севере Израиля

Тель-Авив, 13 мая. Впервые с начала обострения конфликта сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, прозвучали в населенных пунктах Израиля, находящихся севернее округа а-Шфела.

Сигнал системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах «Цева адом» слышны в населенных пунктах в Ваади Ара, в Магидо, в Нижней Галилее. Информация о падении ракет в этих районах не поступала.

Вскоре сирены были слышны в Модиине и населенных пунктах вокруг города. Мэр Хаим Бибас заявил, что одну ракету сбила система ПВО «Железный купол». С 01:00 до 02:00 (время совпадает с московским) из Газы было произведено несколько ракетных залпов в сторону центра Израиля, в это же время продолжился обстрел Ашкелона, Ашдода и населенных пунктов в приграничной зоне.

Согласно последним данным, с понедельника из Газы в сторону Израиля выпущено более 1200 ракет, погибли не менее шести человек, десятки получили ранения.

Палестинское движение ХАМАС объявило о начале военной операции «Меч Аль-Кудса» («Иерусалимский меч») 10 мая. За первые два дня ХАМАС, «Палестинский исламский джихад» (признан террористической организацией в США, Европейском союзе, Великобритании, Японии, Канаде, Австралии и Израиле) и другие группировки выпустили более 1000 ракет по израильской территории. Обстрелам подвергались не только приграничные с Газой районы, но также Иерусалим, Тель-Авив и другие города центра Израиля.

ЦАХАЛ в ответ начал в секторе Газа антитеррористическую операцию под кодовым названием «Страж стен», нанеся сотни ударов по целям в Газе.