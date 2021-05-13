Черноморский флот празднует 238-ой день рождения

Севастополь, 13 мая. Черноморский флот России отмечает 238-летие в беспрецедентных условиях возросшего количества военных кораблей НАТО вблизи водных границ РФ.

Глава штаба ВМФ России и первый заместитель командующего флотом в 1998-2005 годы Виктор Кравченко назвал ситуацию уникальной. По его словам, такой активности в Черном море не было со времен Советского союза.

«Беспрецедентная ситуация, когда в Черное море, внутреннее море причерноморских государств, заходят иностранные корабли», — заявил адмирал.

Такая ситуация может быть связана с недружественным настроем многих стран по отношению к России. НАТО приглашает Украину, Грузию, Болгарию и Румынию для участия в военных учениях и те с радостью соглашаются, подчеркнул Кравченко.

Недавно NI опубликовало статью, в которой оценило опасность российского флота для ВМС США. Издание отметило техническую оснащенность подлодок ВМФ России, которые не позволят военным американским кораблям осуществлять маневры.