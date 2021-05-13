Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
13 мая 04:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:20
Политика
Джо Байден подписал указ об укреплении кибербезопасности в США
04:18
Общество
Опрос ВЦИОМ выявил отношения россиян к общественным организациям
04:13
Политика
США нацелены на сотрудничество с Россией в рамках Арктического совета
04:12
Общество
Названа причина, почему актеры «Квартала 95» не шутят о Зеленском
04:10
Общество
Автолюбителям перечислили опасные схемы мошенничества в автосервисах
04:07
Общество
Программу туристического кешбэка для детей хотят продлить
04:07
Политика
Военные сирены впервые сработали на севере Израиля
04:06
Общество
Черноморский флот празднует 238-ой день рождения
04:04
Армия
Фрегат «Адмирал Горшков» проведет финальные испытания ракет «Циркон»
04:02
Общество
Елизавету II случайно «похоронили» вместо принца Филиппа 
04:00
Общество
Эксперт рассказал, что будет с урожаем в Крыму из-за климатических качелей
03:59
Общество
Москва стала самым востребованным для переезда городом России
03:55
Общество
Диетолог Королева раскрыла секрет долголетия
03:54
Общество
Финансист Степанова назвала способы сократить кредитные выплаты
03:52
Политика
Советник главы офиса Зеленского Арестович признался в языковой дискриминации
03:51
Общество
Биолог Баранова назвала условие для снижения заболеваемости COVID-19 в РФ
03:38
Происшествия
Учащихся одной из школ Благовещенска отправили домой из-за сообщения о ЧС
03:34
Общество
Tesla прекратила продавать электромобили за биткоины
03:30
Общество
Увеличение смертности с COVID-19 связали с неврологическими болезнями
03:19
Общество
Землю накрыла магнитная буря третьего класса
Все новости

Фрегат «Адмирал Горшков» проведет финальные испытания ракет «Циркон»

Армия
Фрегат «Адмирал Горшков» проведет финальные испытания ракет «Циркон»
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Северодвинск, 13 мая. Флагман Северного флота «Адмирал Горшков» в Северодвинске проведет заключительные испытания гиперзвуковых ракет «Циркон».

Военное судно вышло в Баренцево море из Мурманска во вторник. Прибытие «Адмирала Горшкова» на Беломорскую военно-морскую базу ожидается в четверг, где пройдут финальные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

Согласно официальной информации Министерства обороны РФ, флагман выполнил три запуска ракеты «Циркон». Два пуска было произведено по морским мишеням и один — по наземной цели.

Ранее эксперты The National Interest резюмировали, что ВМС США больше не впечатляют Россию своей военной мощью, несмотря на наличие авианесущего флота. По словам авторов, уверенностью служит новая российская крылатая ракета «Циркон».

россия адмирал горшков циркон крылатая ракета
Комментировать
Самое популярное
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 271107 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Происшествия 186978 11 мая 2021
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Происшествия 163736 11 мая 2021
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Политика 133047 10 мая 2021
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Итог вояжа Блинкена в Киев: Украина уходит под управление США ради их торга с Россией
Политика 120467 11 мая 2021
Итог вояжа Блинкена в Киев: Украина уходит под управление США ради их торга с Россией
Все новости / Армия / Фрегат «Адмирал Горшков» проведет финальные испытания ракет «Циркон»
Рейтинг@Mail.ru