Фрегат «Адмирал Горшков» проведет финальные испытания ракет «Циркон»

Северодвинск, 13 мая. Флагман Северного флота «Адмирал Горшков» в Северодвинске проведет заключительные испытания гиперзвуковых ракет «Циркон».

Военное судно вышло в Баренцево море из Мурманска во вторник. Прибытие «Адмирала Горшкова» на Беломорскую военно-морскую базу ожидается в четверг, где пройдут финальные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

Согласно официальной информации Министерства обороны РФ, флагман выполнил три запуска ракеты «Циркон». Два пуска было произведено по морским мишеням и один — по наземной цели.

Ранее эксперты The National Interest резюмировали, что ВМС США больше не впечатляют Россию своей военной мощью, несмотря на наличие авианесущего флота. По словам авторов, уверенностью служит новая российская крылатая ракета «Циркон».